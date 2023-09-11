全新太空角色扮演游戏《Starfield》以热门角色 Sam Coe 为特色

Sam Coe 是 Bethesda 的太空角色扮演游戏《Starfield》中的双性恋同伴角色，很快就成为玩家的最爱。 山姆·科由配音演员埃利亚斯·托菲西斯 (Elias Toufexis) 饰演，以其粗犷的牛仔风格和独特的声音脱颖而出。 Toufexis 因在《杀出重围》游戏中扮演 Adam Jensen 和在《星际迷航：发现号》中扮演 L'ak 角色而闻名，他为 Sam Coe 的开发带来了创造性的投入，使他成为一个全面且具有亲和力的角色。 尽管面临一些保守游戏玩家的强烈反对，图菲西斯仍然自豪地将萨姆·科描绘成双性恋，强调游戏中多样性和代表性的重要性。 该角色的浪漫选择向任何性别的玩家开放。 图菲西斯还透露，他从一开始就很喜欢萨姆·科，因为这个角色与自己有很多相似之处。

Toufexis 还分享了他对人工智能对配音行业潜在影响的看法。 虽然他认为人工智能无法完全取代真实演员，但他承认它可能会夺走某些角色和工作机会。 凭借他独特的声音和像 Sam Coe 这样的标志性表演，Toufexis 认为重要角色可能不会受到人工智能复制的影响。 不过，他强调保护演员的生计并反对未经授权使用他们的声音来获取利润或促销的重要性。 总体而言，Toufexis 仍然乐观地认为，人们将继续欣赏并寻求真实表演与人工智能生成声音的真实性。

来源：文章

**定义：**

– RPG：角色扮演游戏

– 同伴角色：非玩家角色 (NPC)，可以作为同伴加入玩家，并经常在游戏中提供额外的支持或故事情节。

– 配音演员：为视频游戏、动画和其他形式媒体中的角色配音的表演者。

– 双性恋：对男性和女性都有吸引力。

– 强烈反应：消极或敌对的反应。

– 表征：媒体（例如游戏）中对各种个人或群体的描述或描绘，以反映和包括不同的身份和经历。

来源：

– [关于 Bethesda 的 Starfield 的文章](example.com/source1)

– [Elias Toufexis 的 Twitter](example.com/source2)