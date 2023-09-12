Spotify 推出可适应您心情的个性化播放列表“Daylist”

Spotify 通过推出最新功能“日列表”，继续增强其个性化播放列表收藏。 这个不断变化的播放列表旨在适应您全天的心情，为每个用户提供独特的聆听体验。

日列表加入了 Discovery Weekly、On Repeat 和流派混合的行列，是一个不断刷新的播放列表，旨在迎合“每个版本的你”。 该播放列表每天更新多次，根据您与 Spotify 应用程序的历史互动情况合并新曲目和标题。

例如，如果您通常在早上听欢快快乐的音乐，日列表可能会建议标题为“清晨卧室流行音乐”的播放列表。 除了这些古怪的字幕之外，您还可以在每次播放列表刷新时发现新曲目和更新的标题。

这项新功能建立在 Spotify 对音乐元数据的理解之上，这使得今年早些时候推出了 Niche Mixes。 Niche Mixes 允许用户输入特定的活动、氛围或美学，以获得定制的播放列表作为回报。 通过日列表，Spotify 将这些“氛围”与您的 Spotify 使用数据相结合，创建一个一体化播放列表，展示您全天喜欢的音乐。

播放列表经常更新，包含您通常在一天和一周的特定时间播放的“小众音乐和微流派”。 此外，日列表的图形会适应一天中的时间，从早上的明亮黄色色调过渡到晚上的日落颜色，以及适合深夜聆听的深黑色。

此外，每日列表还具有专为社交媒体设计的内置共享功能。 用户可以轻松分享现成的屏幕截图、个性化贴纸或可定制的共享卡，向朋友和关注者展示他们的日程表。 播放列表还可以保存到用户的库中以方便访问。

Daylist 面向英语市场（包括美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰和爱尔兰）的免费用户和高级用户推出。 Spotify 计划在未来几个月内向全球更多用户提供服务。

Sumber:

– Spotify（未提供具体 URL）