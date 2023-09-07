SoundCloud 推出带有短剪辑和垂直滚动功能的 TikTok 风格的 Discovery Feed

SoundCloud 宣布推出一项类似于流行社交媒体平台 TikTok 的新功能。 这家音乐流媒体公司正在推出一个发现源，允许用户垂直滚动并收听歌曲短片。 该功能最初于 XNUMX 月份进行了测试，现在所有 iOS 和 Android 设备上的 SoundCloud 用户都可以使用该功能。

更新后的应用程序将允许用户收听 30 秒的歌曲预览，以帮助他们决定是否要收听完整曲目。 通过在收听预览时点击播放按钮，用户可以无缝过渡到歌曲的完整版本。

为了策划这些 30 秒的歌曲精彩片段，SoundCloud 正在利用 Musiio 人工智能的力量。 SoundCloud 于 2022 年收购了人工智能初创公司 Musiio，以增强其音乐发现体验。 Musiio 的技术会自动从每首歌曲中选择最佳的 30 秒。

新的发现提要还包括方便的播放列表和库管理的快捷按钮。 用户可以轻松地将歌曲添加到他们的播放列表或库中，并喜欢曲目，以便稍后在“喜欢的曲目”部分中访问它们。

尽管新的发现提要是一个重要的补充，但用户仍然可以访问传统的关注提要。 通过导航到“关注”选项卡，用户可以查看他们关注的艺术家发布的曲目。

SoundCloud 目前拥有来自 320 万创作者的超过 40 亿首曲目的广泛目录。 尽管该公司尚未透露活跃用户的确切数量，但根据今年早些时候的一篇博客文章，该公司声称拥有 130 亿活跃粉丝。

该公司一直积极致力于支持艺术家推广音乐并与粉丝建立联系。 五月份，SoundCloud 推出了一套参与工具，包括分析和直接消息传递功能。 此外，它最近还测试了一项名为“First Fans”的功能，该功能可确保新曲目通过推荐给具有相似品味的用户而获得初步提升。

SoundCloud 于 2021 年推出的由粉丝支持的版税计划，目前已包括超过 500,000 名艺术家。 该计划不是根据整体流媒体分配收入，而是根据艺术家用户收听的内容向艺术家分配广告和订阅费用。

为了实现盈利，SoundCloud 已采取措施管理员工队伍并有效分配资源。 继去年 8 月裁员 20% 后，该公司今年 XNUMX 月裁员 XNUMX%。

来源：

–SoundCloud

– 穆西奥

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