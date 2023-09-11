所有耳机爱好者注意了！ 三星在返校季期间推出了 Galaxy Buds 2 Pro 超值优惠。 该无线耳机目前以 23% 的折扣出售，价格从 230 美元降至 178 美元。 这是自黑色星期五以来我们看到的最低价格。 更棒的是，Galaxy Buds 2 Pro 的所有三种颜色都包含在促销中，其中白色型号的价格比石墨色和宝来紫型号便宜 XNUMX 美元。

Galaxy Buds 2 Pro 比之前的型号有了显着改进。 Galaxy Buds Live 等之前的版本缺乏有效的降噪功能，而最初的 Galaxy Buds Pro 则存在声音阻挡和质量问题。 在我们的评测中，我们给 Galaxy Buds 2 Pro 打出了 86 分，称赞其增强的降噪功能和改进的贴合度。 电池续航时间可连续聆听约五个小时，与前代产品相似。 通话质量也保持一致。

这些打折的 Galaxy Buds 2 Pro 是三星在亚马逊上举办的“智能家居活动”的一部分，其中还包括其他令人兴奋的优惠。 例如，49 英寸 Odyssey G9 游戏显示器目前有 29% 的折扣，从 1,400 美元降至 1,000 美元。 此外，Galaxy Watch 5 40mm LTE 的折扣价从 230 美元下调至 330 美元。 其他三星产品，例如 Galaxy Z Flip 5G 手机、Galaxy Watch 5 Pro 定制版和 Pro Ultimate microSD 存储卡目前也在销售。

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来源：

– Engadget：三星 Galaxy Buds 2 Pro 返校季打折