三星发布适用于 Galaxy A6.0 的 One UI 34 Beta

三星最近在英国为其 Galaxy A6.0 智能手机推出了备受期待的 One UI 34 测试版。 该测试版标记为 A346BXXU4ZWI1，重量约为 2GB，捆绑最新的 Android 14 操作系统。

虽然测试计划已在英国启动，但预计很快将扩展到中国、印度、韩国、德国和波兰等其他国家。 这意味着这些地区的 Galaxy A34 用户也可以期待测试 One UI 6.0 中引入的新功能和改进。

要参与测试计划，Galaxy A34 用户必须首先在其设备上安装 Samsung Members 应用程序。 从那里，他们可以轻松申请测试版计划，并等待设备设置中软件更新部分下的更新可用。

Galaxy A34 One UI 6.0 测试计划是继 Galaxy S23 系列和 Galaxy A54 成功实施测试计划之后推出的。 三星以积极让用户参与测试和改进过程而闻名，确保为客户提供更稳定、更精致的软件体验。

借助 One UI 6.0，三星旨在通过引入新功能、提高性能和安全性以及优化用户界面来增强整体用户体验。 作为之前 One UI 5.5 的重大更新，预计将为 Galaxy A34 带来重大改进和全新外观。

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