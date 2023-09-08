三星 Galaxy Watch 6：一款经过小幅升级的坚固智能手表

三星 Galaxy Watch 6 是三星智能手表系列的最新成员。 虽然它可能不会带来任何突破性的功能，但它提供了有吸引力的设计和最佳的 Wear OS 体验。 该手表有 40 毫米和 44 毫米两种尺寸，与前身 Galaxy Watch 5 相比，显示屏更大、更亮。

Galaxy Watch 6 的突出特点之一是它与 Google 工具和应用程序（例如 Play 商店）的兼容性，为用户提供了强大的智能手表体验。 该手表还集成了健康和健身跟踪功能，包括活动跟踪、心率监测以及跑步和骑自行车等户外活动的 GPS 跟踪。

Galaxy Watch 6 在 Google 的 Wear OS 4 上运行，搭配三星的 One UI Watch 5 覆盖层，提供干净、锐利的用户体验。 然而，该手表的一个局限性是其支持触摸的表圈，这可能不可靠且无效，尤其是在涉及汗水或油脂的情况下。

对于健身爱好者来说，Galaxy Watch 6 提供基本的跟踪功能，例如计步和活动跟踪。 它还包括跑步轨迹模式、心率区域检测和自动骑行检测等特定功能。 然而，心率和 GPS 准确度可能不如 Garmin 设备中的准确度。

三星还推出了先进的健康功能，如按需心电图、不规则心率通知和血压检测。 然而，这些功能仅限于三星手机用户，这对于其他智能手机品牌的用户来说可能是一个缺点。

总体而言，对于寻求可靠且功能丰富的智能手表的个人来说，三星 Galaxy Watch 6 是一个不错的选择。 它可能不是其前身的重大升级，但它提供了最佳的 Wear OS 体验以及一系列健康和健身跟踪功能。

来源：

– 三星 Galaxy Watch 6 评测：概览

– Kaitlyn Cimino / Android Authority 对三星 Galaxy Watch 6 的评测