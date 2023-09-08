Roblox 宣布计划在 PlayStation 游戏机上推出

Roblox 是广受欢迎的儿童游戏平台，该平台已宣布计划通过在索尼 PlayStation 游戏机上推出来扩大其可用性。 此举正值 Roblox 寻求巩固其作为全球最受欢迎的游戏平台之一的地位。 目前，Roblox 每天有超过 60 万玩家，但它因内容审核不足而面临批评。

此前，Roblox 只能在电脑、移动设备和微软的 Xbox One 主机上玩。 然而，即将发布的版本将从 4 年 5 月开始让 Roblox 在 PlayStation 2023 和 PSXNUMX 上使用。这次向 PlayStation 游戏机的扩展为 Roblox 提供了新的机会，可以接触到更广泛的受众，并进一步扩大其本已庞大的玩家群。

Roblox 受欢迎的因素之一是它对创造的重视。 与传统游戏不同，Roblox 允许玩家不仅可以玩游戏，还可以在平台内创建自己的游戏。 这一独特的功能使 Roblox 成为对游戏设计感兴趣的年轻人的最爱，为他们提供了发挥创造力的工具，甚至有可能赚取名为 Robux 的游戏内货币。

然而，Roblox 的受欢迎程度也引起了人们的关注。 人们对该平台的内容审核提出了担忧，特别是关于儿童可能接触到不适当内容的担忧。 报告显示，自疫情爆发以来，寻求帮助并表达对 Roblox 担忧的儿童数量显着增加。 NSPCC 和儿童热线等组织强调需要更好的监管和保障措施来保护年轻球员。

除了 PlayStation 的发布之外，Roblox 还宣布了其他令人兴奋的进展。 这包括一个新的角色创建系统和一个名为 Roblox Connect 的通信工具。 有趣的是，Roblox Connect 利用动作捕捉技术，让玩家在游戏中表现出他们现实世界的表情和肢体语言。 通过利用自己的相机，玩家可以将他们的面部表情转移到游戏中的角色上，创造更加身临其境和个性化的游戏体验。

Roblox 年度开发者大会上宣布了 PlayStation 的发布和其他新功能。 Roblox 的公开测试版于今年早些时候在 Meta Quest 上发布，并收到了积极的反馈，前五天的下载量就超过了 XNUMX 万次。 Meta Quest 计划于本月晚些时候全面推出。

总而言之，Roblox 即将在 PlayStation 游戏机上推出，是该平台扩张和继续在游戏行业占据主导地位的重要一步。 尽管 Roblox 因内容审核而面临批评，但其对用户生成内容和创造力的独特重视使其成为年轻游戏玩家的最爱。 PlayStation 的推出和 Roblox Connect 等新功能表明了该平台致力于创新并提供更身临其境的游戏体验。

来源：

——汤姆·格肯。 “Roblox 将在 PlayStation 游戏机上推出”（BBC 新闻）

– Statista 调查（来源）

– NSPCC 和 ChildLine（来源）