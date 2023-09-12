令人印象深刻的 Starfield 星狐 Arwing 娱乐活动

Bethesda 的太空 RPG Starfield 中出现了一款令人印象深刻的全新太空飞船游戏。 受到深受喜爱的《星际火狐》系列的启发，社交媒体用户“BuckyArt1701”设计了一艘基于标志性 Arwing 的定制飞船。 Starfield 官方社交媒体帐户甚至分享了这一非凡创作的几张屏幕截图。

《Starfield》将经典贝塞斯达角色扮演游戏的元素与惊心动魄的太空飞船混战融为一体。 定制飞船的能力使玩家能够创造出独特且可识别的设计。 自发布以来，粉丝们已经根据《星际迷航》、《星球大战》、《太空堡垒卡拉狄加》和《苍穹浩瀚》的灵感制作了飞船。

虽然《星际火狐》系列已经有一段时间没有新作了，但《星际火狐》中的这款 Arwing 游戏可以让粉丝们暂时满足他们对福克斯·麦克劳德的星际冒险的渴望。 对于那些渴望在 Nintendo Switch 上进行更多太空混战的人来说，通过 Switch Online 服务重温经典的《星际火狐》体验是一个不错的选择。

Starfield 很快成为 Bethesda 迄今为止推出的最成功的游戏，在推出一周内就有超过 XNUMX 万玩家加入了 Constellation。 有关该游戏的更多信息，包括评论和指南，请访问我们的兄弟网站 Pure Xbox。

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来源：

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