高通将在 5 年之前继续为苹果智能手机供应 2026G 调制解调器

高通宣布将在 5 年之前继续为苹果智能手机供应 2026G 调制解调器，这一消息引起了投资者和分析师的高度关注。 这一进展偏离了之前的预期，因为华尔街分析师和高通官员均预计苹果将从 5 年开始生产和使用自己的 2024G 调制解调器。

高通与苹果延长合作伙伴关系的消息是在苹果定于周二发布备受期待的产品之前发布的。 这些即将推出的苹果设备预计将采用高通调制解调器，进一步巩固这两个科技巨头之间的关系。

消息公布后，高通股价周一大幅上涨 3.9%，反映了投资者的积极情绪。 这表明人们对高通维持其 5G 调制解调器领先供应商地位的能力投下了信任票。

高通和苹果之间的持续合作伙伴关系重申了高通作为 5G 调制解调器市场关键参与者的地位。 这一战略联盟确保 Apple 能够提供能够充分利用 5G 技术潜力的高品质智能手机。 随着 5G 的不断进步以及对更快、更可靠连接的需求不断增加，拥有可靠、高效的调制解调器供应商对于 Apple 的长期成功至关重要。

总而言之，高通宣布将在 5 年之前继续担任苹果 2026G 调制解调器供应商，这一消息引发了投资者和分析师的积极反应。 这一发展使高通成为 5G 市场的关键参与者，并强调了可靠连接对于苹果即将推出的智能手机的重要性。

定义：

– 5G 调制解调器：使设备能够连接到 5G 网络并访问 5G 技术提供的高速数据和低延迟的设备或芯片组。

– 高通：一家专门从事无线电信半导体和软件开发和供应的技术公司。

资料来源：市场推动者