公共部门电子采购不断变化的格局

Euna Solutions 最近进行的一项调查揭示了公共部门电子采购的不断发展状况。 与企业对企业 (B2B) 电子商务的趋势类似，政府、学术和慈善组织的采购经理和采购团队越来越多地转向数字技术来简化其采购流程。

调查的主要发现之一是，44% 的公共部门买家现在将电子采购软件与企业资源规划 (ERP) 系统一起使用。 此外，65% 的受访者表示结合使用了传统和更新的数字技术。 这种混合方法允许 ERP 系统处理核心功能，同时电子采购解决方案管理更复杂的任务，例如采购和供应商管理。

该调查还强调了合规性、效率和供应商参与对于公共采购专业人员的重要性。 然而，只有 44% 的采购经理对其组织处理当前工作量的能力表示有信心，而 25% 的采购经理承认感觉不太自信。

未来的劳动力对公共机构构成了另一个挑战，因为到 30 年，近 2025% 的联邦雇员将有资格退休，而 27% 的劳动力将由 Z 世代组成。这些年轻员工对技术有很强的亲和力，并期望数字化工具成为他们工作的一部分。 他们优先考虑简化流程和自动化，以便腾出时间进行更具战略性的举措。

尽管取得了一些进展，但调查显示，20% 的公共部门采购经理仍然依赖纸质处理和过时的遗留系统。 只有 14% 的受访者表示在采购流程中使用了最新的数字工具和技术。

COVID-19 大流行加速了公共部门采购的数字化转型，迫使许多组织出于必要而采用数字解决方案。 然而，过渡并不总是一帆风顺。

总之，Euna Solutions 进行的调查凸显了公共部门电子采购不断变化的格局。 它强调了数字技术的日益采用、招聘年轻采购专业人员所面临的挑战，以及简化流程和自动化在采购业务中的重要性。

资料来源：Euna Solutions 调查，Euna Solutions 产品高级副总裁 John Alexander。