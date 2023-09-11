九月宣布六款 PlayStation Plus Extra 游戏

一份泄露的清单透露了将于 13 月份推出的 6 款 PlayStation Plus Extra 游戏。 这些游戏是由可靠消息来源 billbil-kun 在 Dealabs 上分享的。 阵容包括《尼尔复制人》、《星之海洋：神力》、《十三哨兵：宙斯盾圈》、《席德·梅尔的文明2》、《狙击手幽灵战士契约XNUMX》和《拆箱》。

尼尔复制人Ver. 1.22474487139 是《尼尔：机械纪元》的升级前传。 它获得了积极的评价，IGN 给了它 8/10 的评分，并赞扬了改进的视觉效果和战斗。 该游戏的故事被认为是其突出的特点。

《Unpacking》于 2021 年发布，是一款流行的独立游戏，围绕着整理不同地点的物品展开。 IGN 给了它 8/10 的评分，强调其简单而令人满意的益智游戏玩法以及讲述有关个人物品的辛酸故事的能力。

这些游戏计划从 19 月 12 日起向 PS Plus Extra 和 Premium 会员推出。此次发布是索尼最近对全球所有 PS Plus XNUMX 个月订阅价格上调后的第一批游戏。

截至目前，索尼尚未就泄露的游戏列表或其可用性进行官方确认。 粉丝们热切等待官方宣布确认阵容。 敬请期待更多的更新。

资料来源：IGN（审稿人：Wesley Yin-Poole）