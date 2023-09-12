Primeape 是 Pokémon GO 中的一个有竞争力的选择吗？

随着 Pokémon GO 中“Mankey Spotlight Hour”的临近，训练师们迫切想知道 Mankey 的进化形式 Primeape 在游戏的竞技和突袭场景中是否可行。 为了确定这一点，必须考虑几个因素。

首先，原猿是纯粹的战斗系生物，对心灵系、飞行系、仙系攻击较弱，对黑暗系、虫系、岩石系攻击有抵抗力。 它的最高统计数据是攻击力，达到了令人印象深刻的 207。虽然它的其他统计数据较低，但这并不能将其归类为玻璃大炮。

在玩家对玩家 (PvP) 战斗中，Primeape 在特殊杯赛中表现不错，但与 Scrafty 和 Medicham 等可以使用 Power-up Punch 的顶级战士相比，表现不佳。 在大联盟中，Primeape 处于劣势，而在超级联盟中，其过时的动作设置却阻碍了它的发展。

然而，对于那些决定使用 Primeape 的人来说，建议使用反击、十字斩和夜斩的移动组合来覆盖。 或者，可以使用近战来造成最大伤害。

在玩家对抗环境 (PvE) 突袭中，Primeape 由于 Machamp 的存在而表现不佳。 虽然它可以用于较弱的三星级突袭，但与五星级突袭相比，其效果有限。 对于突袭目的，近战、冰拳和夜斩是理想的蓄力攻击，具体取决于玩家想要战斗的 Boss。

总而言之，虽然 Primeape 可能不是 Pokémon GO 中最具竞争力的选择，但它仍然可以在特定情况下有效使用。 有兴趣将 Primeape 添加到他们的收藏中以完成 Pokedex 的训练师仍然可以发现获得这种生物的价值。

来源：

– 神奇宝贝公司

– 体育运动