Apple 在 iPhone 15 中推出增强型人像模式和夜间模式

摘要：苹果公布了 iPhone 15 相机应用程序的最新功能更新。增强的人像模式现在融入了机器学习技术，可以自动检测人和宠物，为用户提供令人惊叹的类似人像的照片。 此外，苹果还对夜间模式进行了改进，以增强低光摄影能力。 iPhone 15 还拥有升级的相机规格，配备 f/1.6 光圈镜头、2 倍长焦选项和 24 兆像素功能。

苹果通过集成机器学习技术，在 iPhone 15 中将其著名的人像模式提升到了一个新的水平。 这项新功能利用先进的算法来分析照片的构图，并在检测到人或宠物时自动切换到肖像模式。 这项创新旨在为用户提供具有专业外观的肖像，而无需手动调整。

此外，在人像模式下拍摄照片后，用户现在可以在不同的人或宠物之间切换焦点，确保完美突出所需的主体。 尽管自推出以来就可以选择关闭肖像模式并恢复为原始照片，但此新更新为该功能增加了更多的多功能性和创意控制。

苹果还对夜间模式进行了增强，使用户即使在具有挑战性的弱光环境下也能拍摄出令人惊叹的照片。 虽然有关改进的具体细节尚未披露，但苹果承诺不断增强此功能，这表明用户可以在昏暗的场景中获得更好的图像质量和更低的噪音。

在相机规格方面，iPhone 15 拥有 f/1.6 光圈镜头，可以让更多光线进入相机传感器，从而产生更清晰、更鲜艳的图像。 此外，2 倍长焦选项为用户提供了增强的变焦功能，使他们能够在不影响图像质量的情况下从远处捕捉拍摄对象。 凭借 24 兆像素的能力，用户可以期待更高分辨率、更详细、更清晰的照片。

总体而言，苹果对人像模式和夜间模式的更新，加上 iPhone 15 相机规格的改进，表明了该公司致力于为用户提供卓越摄影功能的承诺。 这些进步确保用户可以在任何照明条件下拍摄令人惊叹的肖像和高质量照片。

来源：

– Apple（未提供 URL）

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