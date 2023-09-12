神奇宝贝猩红与紫罗兰 DLC：零区的隐藏宝藏发布

备受期待的神奇宝贝猩红和紫罗兰 DLC 终于到来，第一部分名为“青色面具”，将于本周发布。 训练师现在可以在北上的土地上展开新的冒险，遇到新的神奇宝贝，探索新的地方，体验新的故事。

此 DLC 中令人兴奋的新增内容之一是引入了北上英雄，这是一群强大的训练师，在故事中发挥着至关重要的作用。 训练师将有机会与他们互动，了解他们的旅程，甚至可能向他们发起战斗挑战。

北上村也是此 DLC 的中心舞台，让训练师能够沉浸在其丰富的文化中并发现其秘密。 这是一个生机勃勃、充满活力的地方，与游戏中的其他地区相比，它提供了独特的氛围。

此外，训练家还会遇到从其他地区迁徙到北上作为新家的熟悉的神奇宝贝。 其中一个神奇宝贝是 Polteageist，这是该 DLC 独有的新发现物种。 它的设计和功能使其成为任何教练团队的有趣补充。

如果您正在考虑购买 DLC，值得注意的是“零区的隐藏宝藏”包含两个部分 - “青色面具”和“靛蓝圆盘”。 此外，它还包括代表所有季节的制服套装，允许训练师定制游戏中角色的外观。

购买时请务必选择与您自己的游戏副本兼容的 DLC 版本。

总之，神奇宝贝猩红和紫罗兰 DLC 的发布标志着游戏开启了激动人心的新篇章。 凭借新的神奇宝贝、引人入胜的故事和令人惊叹的地点，它是任何渴望新鲜冒险的神奇宝贝训练师的必备之物。

来源：

– Twitter 上的神奇宝贝 (@Pokemon)