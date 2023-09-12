Forza Motorsport 在即将发布的版本中推出新的游戏玩法和职业模式

Turn 10 Studios 最近在《极限竞速》月度直播中展示了备受期待的《极限竞速》游戏的 17 分钟游戏片段。 该系列的新作简单地命名为《极限竞速》，承诺带来令人兴奋的更新和变化，标志着流行赛车游戏系列的新时代。

游戏画面以游戏的“初始驾驶”（作为介绍性序列）以及建造者杯的周末比赛为特色。 “初始驾驶”允许玩家驾驶雪佛兰 Corvette E-Ray（游戏封面车之一）在枫树谷赛道上练习一圈。 穿越拥挤的交通，玩家必须掌握每个转弯才能成功前进。

练习圈结束后，游戏画面切换到虚构赛道箱根的夜间​​比赛。 这次，玩家将驾驶游戏中的另一辆封面赛车No.01凯迪拉克赛车V-Series.R。 进站后，球员们将换上新轮胎，争夺第一名。

该视频还展示了游戏的职业模式，即“建造者杯”。 玩家可以从三款入门车中进行选择，包括2019年斯巴鲁STI S209、2018年本田思域Type R和2018年福特野马GT。 游戏画面以大橡树俱乐部赛道（另一条新的虚构赛道）上的练习为特色，为玩家提供了熟悉游戏物理和操控的机会。

虽然游戏最初主要向玩家介绍虚构的赛道，但现实世界的赛道也将成为特色。 练习赛结束后，选手们将迎来一场激动人心的比赛，共有 24 辆赛车组成，每辆赛车都以独特的方式进入第一弯。

Forza Motorsport 在这个版本中采用了独特的方法，放弃了之前版本中出现的数字序列。 它旨在将该系列重新定义为“汽车进步”游戏，将重点从汽车收集转移到通过与汽车掌握水平相关的升级来掌握车辆。 这种与传统赛车游戏设计的背离是一个令人兴奋的变化，将引起该类型粉丝的共鸣。

Forza Motorsport 计划于 10 年 2023 月 XNUMX 日在 Xbox Series X|S 和 PC 平台上发布。 它将在发布当天在 Xbox Game Pass 和 PC Game Pass 上提供。

来源：

– 10 号工作室。