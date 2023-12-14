美国宇航局庆祝空间站和中继卫星之间成功的激光通信链路

美国宇航局最近在空间通信领域取得了一个重要里程碑，成功完成了国际空间站（ISS）和激光通信中继演示（LCRD）卫星之间的激光链路。 这标志着美国宇航局第一个双向、端到端激光中继系统。

突破性的通信发生在 5 年 2023 月 XNUMX 日，NASA 的 LCRD 和新的 ILLUMA-T（集成 LCRD 低地球轨道用户调制解调器和放大器终端）有效载荷首次成功交换数据。 安装在国际空间站日本实验模块暴露设施上的ILLUMA-T正在演示地球同步轨道上的激光通信中继如何提高数据传输的效率和速度。

激光通信也称为光通信，利用红外光代替传统的无线电波来传输信号。 红外光的使用允许更紧密的波长，使航天器能够在每次传输中传输更多的数据。 这项突破性技术为科学探索带来了重大前景，因为它可以大大提高数据传输效率并有助于更快的科学发现。

SCaN高级通信和导航技术部门主管Jason Mitchell博士表示，ILLUMA-T和LCRD之间的成功连接证明了激光通信的潜力。 他解释说，激光通信不仅可以促进从科学任务中返回更多数据，而且还可以作为宇航员在冒险进入深空时与地球保持联系的关键双向链路。

在国际空间站安装 ILLUMA-T 后，工程师进行了在轨测试以确保其正常运行。 有效载荷目前正在与 LCRD 进行通信，LCRD 是一颗于 2021 年发射的中继卫星，已经进行了 300 多次实验配置以完善激光通信技术。

美国宇航局空间通信和导航架构师大卫·以色列强调了这一成就的重要性，他指出，利用激光技术成功进行空间通信为操作演示和实验铺平了道路。 这些实验将有助于优化将经过验证的激光通信技术融入未来的任务，最大限度地扩大探索和科学努力。

国际空间站和 LCRD 之间成功的激光通信链路标志着空间通信向前迈出了重要一步。 它表明了 NASA 致力于利用尖端技术来提高任务的效率和有效性，以加深我们对宇宙的了解。