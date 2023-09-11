Xbox 万事达卡简介：面向游戏爱好者的信用卡

微软即将为游戏爱好者推出一款令人兴奋的新产品——Xbox 万事达卡。 这张由巴克莱银行发行的无年费信用卡专供美国的 Xbox 测试者使用，为游戏玩家提供了一个独特的机会来赚取可兑换 Xbox 游戏和附加内容的积分。

与 Microsoft Rewards 不同，Xbox Mastercard 作为单独的奖励系统运行。 持卡人每消费 1​​ 美元即可赚取 1,500 个卡积分，15 个卡积分相当于一张 1 美元的礼品卡，可在微软在线 Xbox 商店兑换。 此外，Xbox 万事达卡持有者有机会在 Microsoft 在线商店购买合格产品每消费 1​​ 美元即可赚取 XNUMX 点积分，在 Netflix 和 Disney Plus 等流媒体服务以及 Grubhub 等配送服务上每消费 XNUMX​​ 美元即可赚取 XNUMX 点积分。门破折号。

新持卡会员还可享受独家优惠。 首次购买后，除了三个月的 Xbox Game Pass Ultimate 订阅外，他们还可以获得 5,000 点奖励（相当于 50 美元）。 三个月的会员资格甚至可以作为礼物送给朋友或家人。

Xbox 万事达卡具有多种设计选项可供选择，并且可以使用独特的玩家代号进行个性化设置。 从 21 月 XNUMX 日开始，美国大陆、阿拉斯加和夏威夷的 Xbox Insider 可以开始申请这张令人兴奋的信用卡。

值得注意的是，这标志着微软十多年来首次提供 Xbox 信用卡。 此前，该公司曾于 2005 年向 Xbox Live 订户提供免费的 Xbox Live Diamond 会员卡，该卡可在参与零售商处提供折扣。 索尼也有类似的信用卡——PlayStation信用卡，用户可以通过该卡累积积分来进行游戏相关的购买。

Xbox 万事达卡代表了游戏玩家在沉迷于自己最喜欢的爱好的同时赚取奖励的创新方式。 凭借其一系列优惠和独家产品，这张信用卡将受到美国各地游戏爱好者的高度追捧。

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