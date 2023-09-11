微软终止原始 Surface Duo 的更新，让客户感到失望

2020 年发布的初代 Microsoft Surface Duo 的软件更新已经结束，这让客户感到失望。 这款独特的双屏设备被定位为具有增强的多任务处理功能的生产力工具。 然而，尽管硬件受到了赞扬，但初步审查强调了重大的软件问题。

微软承诺为 Surface Duo 提供三年的软件更新，但更新进展缓慢。 该公司于 11 年初发布了 Android 2022 更新，比原计划晚了几个月。 随后，最初的 Surface Duo 及其后续产品将于 12 年晚些时候推出 Android 2022L。

不幸的是，Android 12L 将是原始 Surface Duo 的最后一次更新。 微软支持页面确认，该设备的更新（包括完整操作系统和安全更新）已于 10 年 2023 月 13 日结束。尽管如此，Surface Duo 的 Android 1,400 更新从未发布，尽管谷歌已经发布了一年多的更新前。 这意味着，与 Google Pixel 和三星 Galaxy 设备相比，从 Microsoft 购买这款售价 XNUMX 美元手机的客户获得的操作系统更新较少。

Surface Duo 2 的未来看起来也不乐观。 预计将于 2024 年 13 月失去支持，并且迄今为止没有迹象表明该设备会正式发布 Android XNUMX。 微软似乎已经放弃了双屏外形，有报道称该公司正在计划推出一款类似于三星 Galaxy Z Fold 和谷歌 Pixel Fold 的可折叠设备。

尽管最初的 Surface Duo 可能不再接收更新，但微软决定为其未来的设备专注于不同的外形尺寸，这表明该公司致力于改善用户体验。 然而，对于现有的 Surface Duo 用户来说，缺乏更新让他们感到失望，并希望获得微软的更多支持。

来源：

– Windows 中心