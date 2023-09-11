微软与巴克莱银行合作推出 Xbox 万事达卡

微软宣布与巴克莱银行合作推出 Xbox 万事达卡，为美国的 Xbox 用户提供一系列福利。 该卡专供 Xbox Insider 会员使用，不收取年费，并且为使用该卡进行的购买提供各种奖励。

持卡人每消费一美元即可赚取卡积分，不同类别的费率不同。 在微软商店购买符合条件的产品，持卡人将获得 5 倍的积分，而 Netflix 和 Disney+ 等流媒体服务将提供 3 倍的积分。 Grubhub、DoorDash等餐饮外卖服务也将提供3倍积分。 所有其他购买都将按照 1 倍的常规比率赚取积分。

除了积分系统之外，Xbox 万事达卡还提供其他好处。 新会员首次购买后将获得 5,000 个卡点奖励和三个月的 Xbox Game Pass Ultimate。 现有会员可以选择将其游戏通行证福利赠送给朋友。 该卡还具有五种不同的设计，持卡人可以使用自己的玩家代号进行个性化设置。

Xbox Mastercard 将于 21 月 2024 日起逐步向 Xbox Insider 推出，并将于 XNUMX 年向美国所有 Xbox 玩家开放。

这次合作是 Microsoft 将 Xbox 品牌扩展到游戏机之外的持续努力的一部分。 他们此前曾发布过 Xbox Series X 迷你冰箱等产品，并与 Gucci 合作打造了限量版 Gucci Xbox。

来源：

– Xbox 线

- IGN