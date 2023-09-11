罗技推出带有灵活铰接臂的 Reach 网络摄像头

罗技刚刚发布了名为 Reach 的最新网络摄像头，具有灵活的铰接臂。 这种创新设计允许轻松移动，甚至可以观看朝下的视频片段，使其非常适合非数字展示和讲述演示。 摄像头的向下角度使用户能够捕捉办公桌上物体的视频，非常适合交互式远程会议、在线辅导、直播和各种其他演示。

为了确保最佳定位，罗技建议用户首先布置想要显示的内容，然后相应地调整摄像头。 网络摄像头具有多个铰接轴，类似于麦克风支架，在捕捉各种有利位置方面提供了更多的多功能性。 它具有用于垂直移动的按钮、高达 4.3 倍的无损变焦功能以及用于垂直调整的手柄。 网络摄像头还包括内置引导指示器，有助于在摄像头移动时保持图像直立。

Reach 网络摄像头是罗技广受欢迎的 Streamcam 的增强版，具有改进的玻璃光学器件和新的智能自动对焦功能。 它提供 1080p/60fps 视频功能，通过 USB 连接并与大多数计算机和流媒体平台无缝集成，提供即插即用体验。 此外，它还配备了薄型边缘夹，可提供更紧凑的用户体验。

罗技尚未透露 Reach 网络摄像头的确切定价和供货细节。 然而，根据官方网站上的一项调查，早期采用者可以期待 300 至 400 美元的折扣价格。 值得注意的是，罗技将利用 Indiegogo Enterprise 为相机提供资金，而不是传统的零售渠道。 不幸的是，网络摄像头安装座不会单独提供，因为罗技的目标是提供端到端解决方案而不仅仅是安装座。

除了相机部门之外，罗技最近还在其他领域取得了进展。 其中包括更新的 Pebble 键盘系列和 G Pro X Superlight 游戏鼠标的更新。

资料来源：The Verge、罗技。