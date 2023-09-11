解锁 iMessage 中的隐藏功能以发送特殊文本

您是否曾经希望在 iPhone 的 iMessage 应用程序上发送的不仅仅是普通消息？ 事实证明，有一个隐藏菜单包含您可能错过的巧妙功能。

iMessage 中隐藏的最佳技巧之一是能够发送爆炸性消息，淹没收件人手机的屏幕。 想象一下，当您的消息填满他们的整个显示屏时，他们会多么惊讶！ 但这还不是全部 - 您还可以发送其他类型的特殊文本。

据苹果公司称，在消息应用程序中，您可以使用气泡效果为单条消息设置动画，或者使用气球或五彩纸屑等全屏效果填充整个消息屏幕。 您甚至可以使用隐形墨水发送个人消息，该消息在收件人滑动将其显示之前保持模糊。

那么如何解锁这个隐藏菜单呢？ 这很简单。 只需点击您要发送的消息（例如一串表情符号），然后按住它即可，而不是点击“发送”图标。 瞧！ 将出现一个秘密菜单，其中有几个选项供您选择。

隐藏菜单中的“屏幕”选项卡允许您发送一条爆炸式消息，让收件人的手机充满您的文字。 但还有其他值得探索的选择。 如果您选择“Slam”或“Loud”，则消息将为收件人弹出，而“Gentle”则意味着消息将“轻柔地到达”。

这些隐藏选项中最有用的功能称为“隐形墨水”。 它会为您和收件人隐藏消息，直到用手指滑动即可显示消息。 这可以保护您的对话免遭窥探，甚至可以让您在群聊中安全地讨论电视或电影剧透。

借助 iMessage 中的这些隐藏功能，您可以为您的消息增添一点额外的魅力和惊喜。 所以，继续探索隐藏菜单吧——一路上你可能会发现一些其他的技巧和惊喜！

来源：

- 苹果