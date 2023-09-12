Spigen 泄露苹果 iPhone 新功能：可配置操作按钮

今天早些时候，手机壳制造商 Spigen 采取了大胆举措，在公司盛大的揭幕活动中泄露了即将推出的苹果 iPhone 备受期待的新功能。 在一条推文中，Spigen 展示了隐藏在其中一个保护壳下的 iPhone 图像，揭示了可配置操作按钮的存在。

近几个月来，可配置的操作按钮一直是众多谣言和猜测的主题。 与之前 iPhone 型号上的固定功能静音开关不同，操作按钮将允许用户自定义其功能以满足他们的喜好。

Spigen 的推文不仅证实了操作按钮的存在，还引发了人们对苹果对此次泄密事件的反应的质疑。 苹果以其严格的安全措施和试图对其即将推出的产品保密而闻名。 该公司将如何回应 Spigen 的举动还有待观察。

虽然有传言称该操作按钮仅适用于高端 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 机型，但 Spigen 的推文并未具体说明图像中拍摄的是哪一款 iPhone 机型。 这引发了人们的猜测，即该功能也可能扩展到其他车型，类似于今年所有四款车型都包含动态岛。

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定义：

– 可配置操作按钮：即将推出的 Apple iPhone 上的一项新功能，允许用户自定义其功能。

– Spigen：一家受欢迎的手机壳制造商，以生产高品质智能手机手机壳而闻名。

– 动态岛：以前的 iPhone 型号中引入的一项功能，可在主屏幕上提供可自定义的小部件和应用程序图标。

来源：本文是在 GSM Arena 原始文章的基础上重写的。