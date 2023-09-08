对 Apple iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 有何期待

苹果即将推出的 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 将保留与其前身 iPhone 14 Pro 型号相同的存储容量选项。 据台湾研究公司 TrendForce 称，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 都将提供 128GB、256GB、512GB 和 1TB 存储版本。

此外，该研究公司表示，iPhone 15 Pro 机型的 RAM 容量将从 iPhone 8 Pro 机型的 6GB 增加到 14GB。 RAM 的提升可以提高性能，尤其是在多任务处理方面。 另一方面，低端 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 机型预计将配备 6GB RAM。

TrendForce 预计 iPhone 15 Pro 起售价为 999 美元，与 iPhone 14 Pro 起售价相同。 不过，他们预计 iPhone 15 Pro Max 的起售价将为 1,199 美元，比前身 iPhone 100 Pro Max 上涨 14 美元。

iPhone 15 系列的其他传闻功能包括 USB-C 端口和动态岛，预计 Pro 型号还会进行额外升级，例如钛金属框架、可定制操作按钮、A17 仿生芯片、Wi-Fi 6E 支持和iPhone 6 Pro Max 上的潜望式镜头可实现高达 15 倍光学变焦。

Apple 将于太平洋时间 15 月 12 日星期二上午 10 点举行的活动中正式发布 iPhone XNUMX 系列。 该活动将在 YouTube、Apple 网站和 Apple TV 的 Apple Events 应用程序上进行直播。

资料来源：集邦咨询

定义：RAM——随机存取存储器

USB-C 端口 – 用于充电和数据传输的通用连接标准

Dynamic Island – 一项能够在 iPhone 屏幕上显示可定制虚拟按钮的技术

钛框架 – 手机设计的结构部件，由钛制成，以其耐用性而闻名

A17 Bionic 芯片 – Apple 设计的专有片上系统，用于增强性能和能效

Wi-Fi 6E – 最新版本的 Wi-Fi 标准，提供更快的速度和更大的容量

潜望式镜头——一种长焦镜头，利用棱镜实现更大的光学变焦，而不增加手机的厚度