心律协会为在西雅图举行的第二届年度 HRX 活动做好准备

心律协会 (HRS) 正在筹备第二届年度 HRX 活动，这是一次全球健康和技术会议，汇聚了来自医疗保健和技术行业的专业人士。 会议旨在通过创新和协作挑战现状并改变患者护理。

HRX 2023 将于 21 年 23 月 2023 日至 XNUMX 日在西雅图新的 Summit 会议中心举行。 该场馆独特的单间环境旨在最大限度地提高与会者的参与度并促进与会者之间的创造力和协作。

会议将举办各种重点关注心血管数字健康的节目。 会议将包括以解决方案为中心的讨论和演示，主题包括新兴的虚拟护理模式、数字技术对健康不平等的影响以及数字医疗资金的观点。

此外，由《心血管数字健康杂志》支持的 HRX AbstracX 将展示 15 名选定的创新者，他们将在 10 分钟的口头演讲中展示他们的工作。 会议还将举办一场推介比赛，五支选定的团队将争夺资助者的现金奖励。

执行联合制片人 Sana M. Al-Khatib 博士和 Jagmeet P. Singh 博士对即将召开的会议及其在建立合作和推进患者护理技术方法方面的潜力表示兴奋。 他们相信医疗保健的未来在于虚拟、数字和尖端技术。

心律协会致力于促进心律失常专业人士和患者的教育和宣传，重点是推进电生理学领域的发展。

有关HRX 2023的更多信息，请访问官方网站。

来源：

– 心律协会 (HRS)

– experiencehrx.com