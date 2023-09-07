“尚格·云顿在《真人快打 1》中首次饰演约翰尼·凯奇”

《真人快打 1》将由众多名人主演，包括 JK 西蒙斯、约翰·塞纳和梅根·福克斯。 然而，游戏中最引人注目的新成员之一是 80 年代动作明星尚格·云顿 (Jean-Claude Van Damme)，他客串饰演约翰尼·凯奇 (Johnny Cage)。 系列联合创作者艾德·布恩 (Ed Boon) 在网上分享了云顿 (Van Damme) 游戏中的肖像，揭示了他角色的外观。

在一项有趣的营销举措中，Boon 最近出现在 First We Feast 主办的 YouTube 节目“Hot Ones”中。 在 14 分钟的出场中，布恩一边品尝各种鸡翅辣酱，一边讨论了《真人快打 1》和该系列的历史。 该视频还展示了一些游戏画面，包括 5 分 52 秒处 Van Damme 角色的简短介绍。 在视频中，范达姆鼓动空气，翻转鸟儿，与年轻时的自己惊人地相似。

Boon 还分享了一个有趣的故事，讲述云顿参与《真人快打 1》如何使该系列完整循环。 他透露，这款游戏的起源是NetherRealm Studios在大约30年前尝试制作一款以尚格云顿为中心的游戏，但失败了。 尽管范达姆最初抵制，但团队最终还是设法确保了他的参与，为开发团队创造了一个激动人心的时刻。

Van Damme 饰演 Johnny Cage 将成为《真人快打 1》发售日 Kombat Pack DLC 的一部分，该 DLC 将于 19 月 5 日在 PlayStation XNUMX、Xbox Series X/S、Switch 和 PC 上发布。

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