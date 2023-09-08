Google Pixel 8 手机和 Pixel Watch 2 在官方预告视频中亮相

在 8 月份的正式发布会之前，谷歌在官方预告视频中向我们展示了即将推出的 Pixel 2 手机和备受期待的 Pixel Watch XNUMX。 预告视频展示了设备的背面和侧面，让人们一睹设计风采。 新硬件套件的登陆页面也暗示了即将发生的事情。

据谷歌称，Pixel 8 手机将配备迄今为止最先进的 Pixel 摄像头，并结合 Google AI 来增强用户体验。 该公司重点介绍了人工智能驱动的照片编辑功能，例如用于消除背景杂乱的魔术橡皮擦和照片取消模糊。 这些功能已经在现有的 Pixel 设备上可用，还有实时转录对话的实时翻译功能。

泄露的图片表明，尽管围绕 eSIM 技术的讨论日益增多，但 Google Pixel 8 手机将保留物理 SIM 卡插槽。 Pixel 8 Pro 可能有蓝色、灰色、奶油色和黑色可供选择，而基础版 Pixel 8 则有粉玫瑰金色饰面。

过去，谷歌 Pixel 手机因其强大的摄像头、超长的电池续航时间和整体性能而受到好评。 然而，Pixel Watch 的电池续航时间表现不佳，在一定程度上阻碍了它的发展。

谷歌 Pixel 8 手机的发布正值有关即将发布的 iPhone 15 和三星 Galaxy S23 系列发布的泄密和期待之际。 谷歌 Pixel 8 手机的正式发布将是今年在澳大利亚发布的最后一批主要手机之一。

来源：GadgetGuy（未给出 URL）