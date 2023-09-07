Google Chrome 通过实时网络钓鱼防护增强安全浏览功能

谷歌最近宣布决定弃用标准的谷歌浏览器安全浏览功能，并计划将所有用户过渡到其增强的安全浏览功能。 此举旨在为每个浏览网页的用户提供实时的网络钓鱼防护。

自 2007 年以来，Google Chrome 就采用了安全浏览安全功能，该功能可保护用户免受传播恶意软件或显示网络钓鱼页面的恶意网站的侵害。 当用户访问网站时，Chrome 会交叉引用该域与本地已知有害 URL 列表。 如果找到匹配项，浏览器会阻止该站点并显示警告。

然而，对本地托管列表的依赖带来了限制。 它无法保护用户免受上次更新时列表中未出现的新检测到的恶意站点的侵害。 为了应对这一挑战，谷歌在 2020 年推出了增强型安全浏览功能。该增强版通过在访问时根据谷歌的云数据库检查网站来提供实时保护。

采用增强安全浏览确实会带来隐私成本。 Chrome 现在会将 URL（包括下载内容）发送回 Google 服务器，以确定它们是否构成任何风险。 此外，一小部分页面样本将发送给谷歌以识别新的威胁。 然而，用户的隐私受到保护，因为这些传输的数据暂时链接到他们的 Google 帐户，只是为了检测有针对性的攻击。

谷歌承诺在未来几周内向所有 Chrome 用户推出增强型安全浏览功能，消除恢复到旧版本的可能性。 这一决定背后的动机是为了缩短识别和预防威胁之间的时间差距。 虽然旧版本的更新每 30 到 60 分钟进行一次，但研究表明 60% 的网络钓鱼域仅存在 10 分钟。 Google 预计，通过这一转变，针对恶意软件和网络钓鱼威胁的防护能力将提高 25%。

虽然一些用户可能对将浏览数据用于广告定位或其他目的表示担忧，但谷歌声称，通过增强安全浏览收集的数据专门用于保护用户和谷歌应用程序。 然而，关于将这些数据集成到谷歌隐私沙箱中的问题仍然存在。 BleepingComputer 已联系 Google 寻求澄清，并将相应更新文章。

来源：

– BleepingComputer