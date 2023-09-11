了解 Google 的隐私沙箱：用户数据跟踪的未来

谷歌最近推出了一套名为 Privacy Sandbox 的新功能，这代表了 Chrome 出于广告目的跟踪用户数据的方式发生了重大转变。 这一变化用一个新系统取代了第三方 cookie 的传统使用，该系统直接利用用户的浏览历史记录来收集有关广告“主题”的信息。

此前，第一方 Cookie 被用来提供个性化的浏览体验，而第三方 Cookie 则允许广告商跨不同网站跟踪用户。 然而，这些第三方 cookie 通常被视为侵犯隐私。

谷歌的隐私沙箱旨在通过提供更加透明和受控的广告跟踪系统来解决这些隐私问题。 Chrome 现在不再提供 Cookie，而是提供广告主题，这些主题是用户浏览行为的高级摘要，公司可以访问这些主题来投放特定主题的广告。 其他功能包括受保护的受众（可实现再营销）和归因报告（可收集广告点击数据）。

虽然谷歌将隐私沙盒定位为改善用户隐私的一种方式，但对其影响存在不同看法。 一方面，跟踪技术可以通过提供个性化的推荐和提醒来增强用户体验。 另一方面，一些用户可能对这种级别的监视感到不舒服。

如果您希望完全避免跟踪，还有其他选择。 DuckDuckGo 和 Brave 等专门的非跟踪浏览器优先考虑用户隐私。 此外，Safari 和 Firefox 已经默认阻止第三方 cookie。

对于使用 Google Chrome 的用户，可以在“设置”>“广告隐私”下找到“隐私沙箱”设置。 用户可以根据自己的喜好单独打开或关闭每个部分。 值得注意的是，禁用这些功能可能会影响用户数据的收集和共享。

在互联网服务通常是免费的世界中，重要的是要承认成本可能以个人数据的形式出现。 作为用户，我们应该考虑和评估我们在在线隐私和数据共享方面的选择。

来源：

– “Google 向 Chrome 用户推出了有争议的隐私沙盒”（对话）

– “什么是隐私沙箱？” （谷歌浏览器帮助）