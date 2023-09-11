谷歌推出 Pixel 相机应用程序重新设计版本 9.0，需要 Android 14

谷歌正在对 Pixel 相机应用程序进行重大重新设计，版本为 9.0，现在需要 Android 14。此更新附带了位于屏幕底部的新照片/视频切换器。 在取景器中向上滑动也会打开设置面板。 访问设置面板后，用户将找到可用相机功能的轮播。

在重新设计的界面中，相机模式进行了重新组织。 可用的照片模式包括平移动作、长时间曝光、人像、照片、夜视、全景和全景照片。 视频模式包括平移、模糊（电影）、视频、慢动作和延时拍摄。

一个显着的改进是，夜视功能现在只需滑动即可实现，并且视频控件分散开来以便于访问。 切换器具有粘性，可以记住用户最后使用的模式，无论是照片模式还是视频模式。

此外，此更新还更改了相机胶卷预览和前/后镜头切换器的位置。 此前，相机胶卷预览出现在最后，前/后镜头切换器位于屏幕顶部。 不过，经过重新设计，前置摄像头隐藏在顶部，通过长按手势即可访问相机胶卷预览。

除了这些重组之外，没有其他重大的视觉变化。 主题图标已更新，现在更大。

新版本的 Pixel 相机应用程序 9.0.115.561695573.37 仅与 Android 14 兼容，不会安装在 Android 13 等旧版本上。此更新目前正在 Beta 计划中向 Pixel 用户推出。 虽然更新于 7 月 XNUMX 日开始，但尚未在 Play 商店中广泛提供。 不过，可以从 APKMirror 下载。

来源：[Telegram 上的谷歌新闻组]（来源）