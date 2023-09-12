Unity 宣布向游戏开发者收取备受争议的新费用

Unity 是独立游戏工作室使用的流行 Unity 引擎背后的公司，其宣布的新费用引发了争议。 从 1 月 200,000 日开始，每次下载使用 Unity 引擎的游戏时，开发者都需要付费。 当 12 个月内销售额达到 200,000 美元的收入门槛或总安装量达到 0.20 次时，将触发该费用，并且每次安装的费用可能高达 XNUMX 美元，具体取决于开发人员的 Unity 许可证。

这一决定引起了游戏开发社区的愤怒和怀疑，开发者对潜在的财务负担和缺乏咨询表示担忧。 许多开发者担心实施这笔费用的后勤挑战，包括如何将其应用于新硬件上的游戏重新安装或 Xbox Game Pass 等订阅服务或 Humble Bundle 等慈善游戏收藏中。

作为回应，Unity 将该费用称为 Unity 运行时费用，因为它与在玩家设备上运行每个游戏的代码相关。 该公司声称，这种收费结构使开发商能够从持续的玩家参与中受益。 Unity Create 总裁 Marc Whitten 表示，这笔费用的目的是为了“更好地平衡 Unity 和开发者之间的价值交换”，并为公司创造更多收入以继续投资引擎。

这一决定引发了人们的担忧，即如果工作室面临用户群的强烈反对，或者他们的游戏最终进入大规模安装活动，会对工作室造成财务影响。 许多开发者认为，这一额外费用与他们对与 Unity 的许可协议以及他们期望从游戏中获得的收入的理解相矛盾。 Unity 对于如何实施和跟踪费用缺乏明确性，只会加剧这些担忧。

Unity Engine 最初于 2005 年发布，是一款跨平台游戏引擎，因其经济性和灵活性而受到独立游戏开发者的欢迎。 它已被用来创建《Cuphead》、《Rust》和《Pokémon GO》等成功游戏。 然而，Unity 面临财务挑战，导致员工裁员并需要重新评估其投资。 该公司希望这种新的收费结构将有助于产生更多收入并巩固其在行业中的地位。

来源：

– 游戏开发者杂志

– X 杂志