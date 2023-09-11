Roof Boxxer 2 模块化头盔：摩托车手的时尚实用选择

自 1993 年问世以来，Roof Boxxer 头盔一直深受摩托车手的欢迎。Roof 以其独特的圆形设计而闻名，融合了现代与复古的风格，现在推出了其最受欢迎的头盔之一的最新版本，以庆祝其成立 30 周年。 – Boxxer 2 模块化头盔。

最初的 Roof Boxxer 头盔于 1995 年推出，因其引人注目的风格和实用功能而广受欢迎。 其模块化设计配有 180 度翻转下巴杆，为骑手提供了灵活性，可以轻松地将杆移开，同时保持明显的美感。 2017 年，Roof 推出了 Boxxer Carbon，这是同一设计的更轻、更注重性能的版本。

Boxxer 2 是 Boxxer 系列的演变，Roof 保留了其标志性造型，同时融入了更新的技术以满足新的 ECE R22.06 标准。 该头盔保留了其双重 P/J 认证，这意味着它可以在下巴杆打开或关闭的情况下在道路上使用。 全新 FleXLocker 系统可确保玻璃纤维外壳安全锁定在打开位置，使头盔重量仅为 3.5 磅（1,600 克）。 值得注意的是，尽管 Boxxer 22.06 符合 2 标准，但其重量仍与其前身相同。

Boxxer 2 头盔内部采用可拆卸、可清洗的静音衬里内部，经过抗菌处理，专为舒适和安静的骑行体验而设计。 该头盔还包括额外的软垫，可定制厚度，并提供可选的不同厚度的脸颊垫。 它配备了带有防雾屏幕的透明防刮遮阳板，并且可以使用对讲机。

Roof Boxxer 2 模块化头盔提供三种纯色（黑色、灰色和红色）和各种图案选项。 尺码从 XS 到 XXL 不等，建议零售价为 499 欧元（536 美元）。

总之，Roof Boxxer 2 模块化头盔结合了时尚性和实用性，使其成为摩托车手的有吸引力的选择。 凭借其更新的设计和对安全标准的遵守，这款头盔为骑手提供了创新与经典魅力的完美融合。

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术语定义：

– 模块化头盔：带有可翻转下巴杆的头盔，让骑手能够充分暴露脸部。

– 认证：证明产品符合某些安全和性能标准的过程。

– ECE R22.06 标准：摩托车头盔的欧洲标准，确保其满足特定的安全要求。