在极限竞速中解锁最快的自我

四年后，极限竞速以全新的方式卷土重来。 开发商 Turn 10 重新开始重新设计该系列。 游戏的演示揭示了游戏玩法和辅助功能方面令人兴奋的变化。

该演示由建造者杯的三场比赛组成，重点是升级和建造您的汽车。 与之前的游戏版本强调收集大量汽车收藏不同，新的《极限竞速》鼓励玩家专注于升级一些他们真正喜欢的汽车。

游戏玩法的一个显着变化是控件。 全新 Forza Motorsport 中的控制装置需要更高的精确度，以创造更真实的驾驶体验。 转弯时不再可以简单地制动； 玩家必须与他们的汽车合作才能完成干净的转弯。 虽然对于长期玩家来说，控件可能需要进行一些调整，但它们可以更准确地呈现现实生活中的驾驶情况。

游戏中的辅助功能值得称赞。 Forza Motorsport 努力确保盲人和弱视玩家也能享受游戏的乐趣。 各种音频提示，例如齿轮变化和接近警报，允许玩家在没有视觉提示的情况下导航游戏。 这些辅助选项还可以让视力正常的玩家受益，增强他们的驾驶体验。

辅助功能的加入向全新的受众开放了游戏，并且很高兴看到盲人和弱视玩家将如何体验和评论游戏。 此外，这些辅助功能选项提醒人们，游戏中的辅助功能应该是值得期待的，而不是值得称赞的。

总而言之，《极限竞速》已经带着新的作品回到了设计阶段。 该游戏的重点是建造和升级精选的几辆汽车，提供更真实、更身临其境的驾驶体验。 辅助功能的加入使得游戏能够被更广泛的受众所接受，并且在游戏发布时看看玩家如何接受这些变化将会很有趣。

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