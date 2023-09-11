Xbox 万事达卡简介：为您的游戏体验赚取积分

微软推出了面向游戏玩家的最新产品：Xbox 万事达卡。 这张新信用卡允许持卡会员在购买商品时赚取积分，这些积分可以在 Microsoft Store 中兑换游戏和附加内容。 该卡最初将从 21 月 XNUMX 日开始专门向美国 Xbox Insider 计划的会员开放，然后于明年向所有美国 Xbox 用户开放。

Xbox 万事达卡是微软和巴克莱银行合作的成果。 正如预期的那样，该卡旨在激励用户购买 Xbox 内容。 日常购物每花费一美元，持卡人将获得一个奖励积分。 不过，在 Microsoft Store 中每消费 XNUMX​​ 美元，奖励积分率将增加至 XNUMX 个积分。 此外，通过 Netflix、DoorDash 和 Grubhub 等精选流媒体和餐饮服务进行的购买，每美元可赚取 XNUMX 点积分。

兑换 Xbox 游戏和附加内容时，每个奖励积分的价值为一美分。 这意味着，如果您使用该卡进行标准购买花费 1,000 美元，您将获得相当于 10 美元的积分，可用于新游戏。 该卡将有五种不同的设计，用户可以使用 Xbox Gamertag 对其进行个性化设置。

在功能方面，Xbox Mastercard支持非接触式支付和数字钱包。 持卡人还可以免费查看其 FICO 信用评分。 该卡的年利率 (APR) 范围为 20.99% 至 31.99%，具体取决于信用检查的结果。

为了吸引用户注册并使用该卡，微软提供了一些额外的福利。 持卡人首次购买后将获得 5,000 卡点奖励（相当于 50 美元）。 此外，会员首次使用万事达卡后还可免费享受三个月的Xbox Game Pass Ultimate。 如果持卡人已经是订阅者，则该订阅甚至可以转让给朋友。

总体而言，Xbox 万事达卡旨在通过奖励 Xbox 用户的购买来增强他们的游戏体验。 凭借其有吸引力的奖励积分系统和独家奖金，这张信用卡肯定会吸引狂热的游戏玩家。

来源：

- 微软

– 巴克莱