通过以旧换新获得三星 Galaxy S23 Ultra 的大幅折扣

如果您正在市场上购买一款新的拍照手机，那么现在是考虑三星 Galaxy S23 Ultra 的最佳时机。 目前，三星正在对该设备进行大幅折扣，降价 980 美元，使总成本从原价 399.99 美元降至 1,379.99 美元。

该折扣可通过增强的以旧换新信贷计划获得。 通过以旧换新符合条件的设备，除了价值 800 美元的存储升级之外，您还可以获得高达 180 美元的以旧换新积分。 这笔交易不仅使手机更加实惠，而且还提供了升级设备的机会。

在我们对三星 Galaxy S23 Ultra 的评测中，我们发现它是一款快速、响应灵敏的设备，具有令人难以置信的屏幕。 这款手机的突出特点是它的相机，它超越了我们测试中的所有其他型号。 如果您优先考虑出色的相机，那么这款手机绝对值得考虑。

您收到的以旧换新积分金额将取决于您以旧换新设备的价值。 当然，更新的设备会带来更高的以旧换新价值。 然而，鉴于三星 Galaxy S23 Ultra 出色的相机性能，您提供以旧换新的任何设备都非常值得。

如果您仍然持怀疑态度，请查看三星 Galaxy S23 Ultra 的最佳价格和优惠。 折扣价格加上该设备卓越的拍照功能，使其成为任何需要顶级拍照手机的人的绝佳选择。

来源：

– Samsung.com 上的三星 Galaxy S23 Ultra

– 最佳拍照手机指南