据报道，Gearbox Studio 受到 Embracer Group 重组工作的影响

根据最近的报道，Gearbox Studio 是最新一家受到 Embracer Group 正在进行的重组工作影响的工作室。 Embracer Group 于 40 月宣布了一项全面重组计划，以弥补多年来的巨额支出以及与 Savvy Games Group 战略合作失败后股价下跌 XNUMX% 的影响。

作为重组的一部分，Embracer 旗下的另一家工作室 Volition Games 于上月底立即关闭。 现在，路透社报道称，Gearbox 可能是下一个被 Embracer 解雇的工作室。 据称，Embracer 正在与投资银行高盛 (Goldman Sachs) 和 Aream & Co 合作，探索出售 Gearbox 的选择。 他们已经收到了寻求收购该工作室的第三方的兴趣。

值得注意的是，受此消息影响，Embracer 的股价出现了积极的转变。 Gearbox 于 2021 年被 Embracer 收购，其最近发布的游戏业绩好坏参半。 据出版商 Take-Two 称，《无主之地新故事》的销量据说很低。 然而，《无主之地》的另一部衍生作品《小蒂娜的仙境》却超出了预期。 首席执行官兰迪·皮奇福德此前曾表示，未来的体验已经在开发中。

作为发行商，Gearbox 计划于 3 年初发行《Hyper Light Breaker》和《Homeworld 2024》。有关 Embracer Group 的重组工作和 Gearbox 的未来可能会出现更多进展。