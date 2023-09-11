最大射电望远镜的新型电子设备比月球上的手机更安静

名为“智能盒”的新型电子设备已被开发出来，为平方公里阵列（SKA）低频望远镜的天线供电，该望远镜目前正在西澳大利亚建造。 这些设备非常安静，发出的电磁辐射比放置在月球表面的手机还要少。

一旦投入运行，SKA 低射电望远镜及其位于南非的中频望远镜将成为世界上最大、最灵敏的射电望远镜。 凭借 131,072 个偶极天线，它将有能力探测来自宇宙最远区域的微弱无线电信号。

然而，这种高灵敏度使得望远镜容易受到人造无线电波源的干扰。 甚至 SpaceX 的 Starlink 卫星（其轨道距离地球 342 英里）上的电子设备也可以被望远镜的天线探测到。 这种干扰会对天文学研究产生负面影响，并阻碍寻找外星生命迹象。

为了解决这个问题，望远镜周围建立了一个无线电静区，手机和无线电发射器的使用受到严格管制。 此外，科廷大学国际射电天文学研究中心（ICRAR）的工程师还为望远镜开发了特殊的电源和信号分配装置，可发出最小的电磁辐射。

这些设备采用无线电静默组件构建，并包含在特殊包装内，以防止任何辐射逸出。 在测试过程中，这些设备发出的辐射比月球表面手机天线到达的辐射要少。

经过2022多年的准备，SKA望远镜于30年1月开始建造。 澳大利亚和南非的望远镜站点的总采集面积将达到 50 平方公里。 澳大利亚站点将专注于频率在 350 至 350 MHz 之间的无线电波，而南非阵列将专注于 15.4 MHz 至 XNUMX GHz 之间的较长波长。

通过利用像 SKA 这样的灵敏射电望远镜，天文学家可以探测到能够穿透灰尘和碎片的无线电波，从而使他们能够观察其他类型的望远镜无法看到的宇宙部分。 SKA 望远镜有望彻底改变我们对宇宙的理解，并提供有关宇宙演化和神秘现象的前所未有的细节。

来源：

– 来源文章：“为最大射电望远镜供电的新型电子设备比月球上的手机更安静”作者：Doris Elin Salazar

– 平方公里阵列天文台 (SKAO)

– 国际射电天文学研究中心（ICRAR）