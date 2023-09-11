扰乱客户服务：与 Chaitra Vedullapalli 的对话

在 Disruption Interruption 播客的最新一集中，主持人 Karla Jo Helms 与 Meylah 联合创始人兼首席营销官、Women in Cloud 联合创始人兼总裁 Chaitra Vedullapalli 坐下来讨论她如何通过云服务颠覆客户服务上市解决方案和共同销售合作伙伴关系。

维杜拉帕利强调了首席执行官拥有可见性心态的重要性，以解决公司在数字市场中面临的常见挑战。 她强调需要耐心和长期战略，但也指出许多困境的答案往往是人们已经知道的东西。

作为一名颠覆者，Vedullapalli 解释了她和其他全球 MarTech 领导者如何塑造数字市场并在喧闹的市场中创造需求。 她强调合作伙伴关系在长期成功中发挥的关键作用，强调与公司的商业模式、价值观和目标兼容的必要性。

根据《福布斯》的定义，合作伙伴生态系统是一个由组织组成的网络，这些组织通过协作为彼此及其客户创造价值。 然而，仔细考虑兼容性至关重要，以防止利益相关者的不平等承诺和其他可能导致失败的失误。

Vedullapalli 和她的团队通过 Meylah 提供品牌实施的上市 (GTM) 解决方案，帮助服务不足的企业通过云和联合销售平台获得可见性。 通过利用人工智能、云和物联网的力量，它们使企业主能够在数字经济中蓬勃发展。

Chaitra Vedullapalli 是一位公认的商业领袖和数字平等的倡导者。 她积极参与各种组织和倡议，包括云中女性和与联合国的全球对话。 她对通过数字解决方案实现经济繁荣的热情在她的工作中显而易见。

总体而言，Vedullapalli 颠覆客户服务的方法凸显了合作伙伴关系、长期战略和可见性思维的重要性。 通过解决数字市场的挑战并通过创新解决方案创造需求，她正在为企业在不断变化的环境中蓬勃发展铺平道路。

来源：

– 福布斯：“如何建立合作伙伴生态系统来发展您的业务”

– Firneo：“3 个失败的企业合作伙伴关系及其原因”