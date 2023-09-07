Google Chrome 应用程序在其 15 岁生日之际进行了令人兴奋的重新设计

Google 正在庆祝其 15 岁生日，并为 Google Chrome 应用程序进行了重大更新。 最大的变化之一是引入了 Material You 设计语言，允许更多定制选项。 这种设计语言首次随 Android 12 引入，因其能够改变 Android 手机的外观而受到赞誉。

通过新的更新，Chrome 用户现在可以访问“自定义 Chrome”面板，他们可以在其中选择一系列颜色来个性化他们的浏览体验。 这些自定义选项按每个配置文件保存，使拥有多个配置文件的用户更容易区分它们。

除了设计更改之外，Chrome 菜单也得到了改进，以提供对 Chrome 扩展程序、Google 翻译和 Google 密码管理器的更快访问。 这将使用户只需点击几下即可更方便地访问他们喜欢的功能和服务。

Chrome 网上应用店也进行了彻底的重新设计，提供个性化推荐和精选的扩展程序集合。 甚至还有一个人工智能驱动的扩展部分，迎合人工智能驱动工具的日益普及。

此外，谷歌正在向 Chrome 添加新功能，以增强浏览体验。 其中一个功能是“使用 Google 搜索此页面”按钮，该按钮可以打开侧面板进行搜索，而不会丢失用户当前的位置。 这使得查找信息和进行搜索变得更加容易，而无需中断浏览流程。

谷歌还正在扩展其搜索生成体验（SGE），旨在彻底改变人们的搜索方式。 虽然最初的可用性受到限制，但谷歌现在正在美国开放测试。这一功能让用户可以一睹搜索的未来以及谷歌正在研究的创新。

总体而言，Google Chrome 应用和 Chrome 网上应用店的这些更新旨在增强用户定制、可访问性和浏览效率。 借助 Material You 设计语言和改进的功能，Chrome 用户可以期待更加个性化和便捷的浏览体验。

来源：

– Google Chrome 应用程序更新带来了 Material You 设计语言和 Chrome Web Store 重新设计，作者：Andrew Myrick (https://www.androidcentral.com/chrome-app-update-brings-material-you-design-language-and-chrome-网上商店重新设计）

– Google Chrome 获得为 15 岁生日设计的 Material You Design，作者：Filip Truta (https://news.softpedia.com/news/google-chrome-gets-material-you-design-for-15th-birthday-534818.shtml)