BGMI 古代木乃伊 8 月 XNUMX 日设置板条箱和兑换代码：您需要知道的一切

《Battlegrounds Mobile India》（BGMI）已成为印度最受欢迎的游戏之一，连续几个小时吸引着玩家。 尽管该游戏最近被禁并随后回归，但它仍然吸引着忠实的粉丝群。 通过各种更新和添加，BGMI 不断发展以保持玩家的参与度。

BGMI 最近的变化之一是整合了板球运动员哈迪克·潘迪亚 (Hardik Pandya) 的声音，并宣布演员兰维尔·辛格 (Ranveer Singh) 担任 BGMI 印度的品牌大使。 此外，游戏还引入了新的古代木乃伊套装箱，可提供令人兴奋的游戏内奖励。

BGMI Instagram 官方账号发布了一段展示木乃伊箱子的视频，引起了玩家的极大关注。 该帖子强调，只需 18 UC（游戏内货币）即可打开古代能量箱，并提供获得史诗表情和套装的机会。

对于希望免费获得枪械皮肤、服装、武器、车辆等游戏内奖励的玩家，BGMI 发布了兑换码。 这些代码可以在有限的 12 小时内使用来解锁各种新奖励。

以下是 8 月 XNUMX 日的 BGMI 兑换代码：

– BTOQZHZ8CQ – 新！

– TQIZBZ76F – 车辆皮肤

– 5FG10D33 – 猎鹰和免费表情

– GPHZDBTFZM24U – UMP9 皮肤

– KARZBZYTR – 自由服装

– JJCZCDZJ9U – 金盘

– UKUZBZGWF – 免费烟花

– TIFZBHZK4A – 自由服装

– RNUZBZ9QQ – AKM冰川皮肤

– PGHZDBTFZ95U – M416 皮肤

– R89FPLM9S – 伴侣

– BMTCZBZMFS – 粉红美女套装和粉红美女头饰

– 5FG10D33 – 免费服装

– TQIZBz76F – 3 辆免费摩托车

– BMTFZBZQNC – 免费漂流者套装

– SD14G84FCC – KAR98 狙击枪免费皮肤

– RNUZBZ9QQ – AKM冰川皮肤

要兑换这些代码并领取奖励，请按照以下步骤操作：

1.访问BGMI官方网站并输入您的BGMI角色ID。

2. 将兑换码粘贴到游戏奖励提供的位置。

3. 输入验证码/验证码，然后单击“提交”。

4. 流程完成后，您可以通过游戏内邮件领取可兑换的奖品。

随着 Garena Free Fire 即将回归，竞争愈演愈烈，请继续关注 BGMI 的更多更新和代码。

定义：

– BGMI：Battlegrounds Mobile India 的缩写，印度流行的手机游戏。

– UC：BGMI 中使用的游戏内货币。

– 兑换代码：可以在游戏中输入特殊代码来兑换游戏内奖励。

- 史诗表情和套装：具有特殊效果和设计的独家表情和服装。

- 枪械皮肤：游戏内武器的可定制外观。

– 服装：玩家角色可以穿着的服装。

– 车辆：游戏中用于运输的车辆。

– 同伴：陪伴玩家角色的不可玩角色。

– 板条箱：包含随机奖励的游戏内物品。

来源：

– BGMI官方网站

– BGMI Instagram 账号