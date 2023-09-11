大肠杆菌被改造以利用废水发电

瑞士公立研究型大学洛桑联邦理工学院的研究人员成功改造了大肠杆菌，使其能够在代谢有机废物的同时发电。 首席研究员 Ardemis Boghossian 教授认为，这项技术可以为废物处理和能源生产提供可持续的解决方案。

与其他自然发电的外来微生物不同，大肠杆菌的优势在于能够在多种来源上生长，使其能够在各种环境下发电。 通过增强大肠杆菌执行细胞外电子转移（EET）的能力，研究人员有效地创造了能够在代谢不同类型的有机底物的同时产生电力的“电微生物”。

该团队在各种环境中测试了改良后的大肠杆菌，包括从啤酒厂收集的废水。 当其他电微生物艰难生存时，工程大肠杆菌却蓬勃发展，展示了其大规模废物处理和能源生产的潜力。 博格西安教授将此描述为“一石二鸟”，因为在处理有机废物时会产生电力。

这项研究的意义不仅限于废物处理。 工程化的大肠杆菌还可用于微生物燃料电池、电合成和生物传感。 其遗传灵活性使其能够适应特定的环境和原料，使其成为可持续技术开发的多功能工具。

主要作者 Mohammed Mouhib 对工程生物电细菌的未来应用表示兴奋，并表示它们正在突破现实世界应用的界限。 预计该领域的进一步研究工作将扩大该技术的规模。

来源：

– EPFL（洛桑瑞士联邦理工学院）

– ACTU 洛桑联邦理工学院