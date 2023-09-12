研究显示，不到一半的澳大利亚人拥有 5G 手机

根据比价网站 Finder 最近进行的研究，只有 46% 使用手机的澳大利亚人拥有能够接收 5G 连接的设备。 这一发现基于消费者情绪追踪器，这是一项针对超过 53,000 名澳大利亚人的实时调查。 调查还显示，24%的受访者不希望5G覆盖，而8%的受访者承认不知道5G是什么。 不过，22%的参与者表示希望未来升级到5G手机。

此外，这项研究是在 3G 网络即将终结之际进行的。 沃达丰、澳洲电信和 Optus 等澳大利亚主要电信公司已宣布计划关闭其 3G 网络并重新配置技术以增强其较新的 4G 和 5G 网络。 沃达丰计划于 3 月 15 日关闭其 2024G 网络，澳大利亚电信 (Telstra) 将于 2024 年 XNUMX 月关闭，Optus 将于 XNUMX 年 XNUMX 月关闭。

专家建议，拥有旧设备的个人需要尽快升级，否则可能会失去连接。 这包括 iPhone 用户，因为 iPhone 6 之前的型号只能使用 3G，明年将不再支持 3G。 XNUMXG 关闭还将影响非电话设备，例如安全系统、医疗警报器、EFTPOS 机和某些汽车的远程启动系统。 建议依赖此类设备的个人咨询其制造商或网络提供商，以确定他们是否会受到影响。

不过，近几年购买手机的用户不必担心，即使他们的设备不支持5G，也不会受到3G停运的影响。 移动网络通常每十年左右升级一次，旧网络将被逐步淘汰。 5G是第五代移动网络，于2019年首次推出，预计6G将在本十年末推出。

总体而言，该研究凸显了澳大利亚当前的移动连接状况，只有不到一半的人口使用 5G 手机。 随着技术的进步，个人保持其设备处于最新状态以确保不间断的连接和访问最新的网络功能变得至关重要。

来源：

– Finder 研究

– M2M 连接