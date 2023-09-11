奥古斯塔县图书馆提供技术扫盲课程

弗吉尼亚州费希尔斯维尔的奥古斯塔县图书馆将于今年秋天提供技术扫盲课程，以满足各种技能水平的人们的需求。 在当今日益虚拟的就业市场中，对数字素养技能的需求不断增长，以确保个人具备必要的技术技能。 这些技能的范围从发送电子邮件等基本任务到保护自己免受网络诈骗和网络钓鱼尝试。

在 AT&T 拨款基金的支持下，奥古斯塔县图书馆旨在与社​​区合作，提供一般数字知识和专业技能。 图书馆成人服务经理雷切尔·菲利普斯 (Rachael Phillips) 强调了数字素养在当今社会的重要性。 如果没有这些技能，个人可能会在就业市场上落后，并在技术驱动的世界中难以应对日常活动。

奥古斯塔县图书馆提供的课程将免费，但空间有限。 菲利普斯鼓励任何有兴趣参加的人访问图书馆的网站或致电预约。 这些课程将重点关注网络安全基础知识、Android 和 Apple 设备等设备介绍，以及培养核心数字素养技能。

这些课程对于老年人和重新进入社区的人特别有益。 菲利普斯解释说，许多人在学习如何使用互联网设备方面遇到困难，这可能会导致在求职和日常活动中灰心丧气。 通过提供这些课程，奥古斯塔县图书馆旨在弥合数字鸿沟，并确保社区成员拥有在日益数字化的世界中蓬勃发展所需的技能。

总之，奥古斯塔县图书馆认识到数字素养技能的重要性，并旨在提供资源和课程来帮助个人获得或加强这些技能。 在社区和 AT&T 拨款基金的支持下，图书馆正在让所有人（无论技能水平或年龄）都能获得数字素养。

来源：WHSV（未提供 URL）