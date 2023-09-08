Atari 收购复古游戏论坛 AtariAge：这对社区意味着什么

以其复古游戏和游戏机而闻名的标志性游戏公司 Atari 宣布收购 AtariAge，这是一个流行的复古游戏论坛和过时 Atari 硬件存储库。 虽然游戏社区中的一些人可能对《Starfield》和《博德之门 3》等即将推出的游戏更加兴奋，但仍然有相当多的爱好者怀念着千字节大小的游戏和木板游戏机的“美好时光”。

收购 AtariAge 标志着 Atari 致力于保护其知识产权并扩展其硬件上可用的游戏。 AtariAge 的创始人 Albert Yarusso 现在将担任 Atari 的内部历史学家，确保公司复古版本的真实性。 雅达利还向社区保证，不会审查论坛上的言论，并计划实施新的电子商务基础设施。

社区中的大多数人对此次收购做出了积极的反应，他们认识到对过时平台的持续支持需要可持续的货币化。 不过，也有用户表达了一些担忧，担心商业利益的整合以及对社区文化的影响。

雅达利已经承认这些担忧，并要求社区保持开放的态度，并承诺随着时间的推移证明任何怀疑都是错误的。 考虑到雅达利最近努力复兴其标志性的 2600 游戏机以及为其开发原创内容的兴趣，这次收购似乎是不可避免的。

此次收购对雅达利来说是重要的一步，因为它加强了他们在复古游戏市场的地位，并扩大了他们用于保护和庆祝他们的游戏遗产的资源。

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