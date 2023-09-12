Hypergryph 宣布推出全新多人合作解谜冒险平台游戏：POPUCOM

Hypergryph 是流行 RPG 和塔防混合游戏《明日方舟》的开发商和发行商，最近推出了他们的最新游戏“POPUCOM”。 这款丰富多彩的多人合作解谜冒险平台游戏即将在 PlayStation 4、PlayStation 5 和 Windows PC 上发布，为玩家提供独特而令人兴奋的游戏体验。

POPUCOM 的背景设定在充满活力的平行宇宙中，玩家可以控制 Rainbow Popper，这是一种通过向顽皮的 Pomus 生物发射彩色子弹来对抗它们的装置。 通过匹配三个相同颜色的波莫斯，玩家可以消除这些威胁并在新的阶段取得进展。 此外，玩家需要正确把握跳跃时间，相应地改变颜色，并激活独特的机制来浏览各个阶段。

POPUCOM 的世界还引入了可招募的伙伴，包括炸弹罗洛、凯蒂船长、屏障机器人和力量小子，他们将帮助玩家解决谜题。 该游戏提供本地分屏和在线合作模式，并支持跨平台游戏，最多允许四名玩家一起合作，征服 3D 平台拼图阶段并参与惊险的迷你游戏。

令人兴奋的是，Hypergryph 宣布 POPUCOM 将在 2023 年东京游戏展 (TGS 2023) 上展出。 活动参与者将有机会抢先体验游戏，甚至在展会上尝试演示。 POPUCOM 将在 PS4 和 PS5 的 PlayStation Store 上发布，并通过 Steam 和 Epic Game Store 在 Windows PC 上发布。 虽然官方发售日期尚未公布，感兴趣的玩家可以访问游戏官方网站了解更多信息。

来源：

– Hypergryph 宣布新游戏“POPUCOM”：https://example.com/source1

– POPUCOM 官方网站：https://example.com/source2