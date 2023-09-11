Apple 新款 iPhone 将改用 USB-C：您需要了解的信息

Apple 将于 12 月 2024 日举行的年度秋季活动中发布最新款 iPhone。 预期的显着变化之一是从 Lightning 连接器切换到 USB-C。 虽然这一变化可能会给用户带来一些不便，但欧盟新法规强制要求电子设备在 XNUMX 年之前配备 USB-C 端口。

转向 USB-C 旨在提高消费者便利性并减少电子垃圾。 有了这个开关，用户将能够为他们的 iPhone、MacBook、Nintendo Switch 和 Beats 耳机使用同一个充电器。 这意味着最终进入垃圾填埋场的电缆将会减少，因为用户不再需要在每次购买新设备时更换充电器。

然而，转向 USB-C 意味着目前依赖 Lightning 连接器的用户将需要投资购买新的 USB-C 充电器。 这可能会导致消费者产生额外费用，特别是当他们需要为不同地点或设备使用多个充电器时。

尽管最初会带来不便，但从长远来看，向 USB-C 的过渡预计将使用户受益。 它将简化各种设备的充电过程，并有助于减少电子垃圾。

虽然苹果可能会从新 USB-C 充电器的销售中获利，但其总体目标是遵守欧盟法规并为消费者提供更标准化的充电体验。 该开关将使 Apple 与其他已采用 USB-C 作为通用标准的主要科技公司保持一致。

尽管存在暂时的麻烦，但转向 USB-C 最终是一个积极的变化，它将提高便利性，并为电子设备打造更可持续的未来。

来源：

——彭博社的马克·古曼

– 欧盟法规

– 丹尼尔·豪利，雅虎财经