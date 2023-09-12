Apple Wonderlust 发布会：iPhone 15、带 USB C 的 AirPods 和新款 Apple Watch

Apple 将举办备受期待的 Wonderlust 发布会，展示一系列新产品。 该活动将于印度时间晚上 10:30 在位于库比蒂诺的 Apple 总部举行。 根据《Urban Dictionary》的定义，Wonderlust 的意思是“渴望始终处于奇迹状态”，这与 Apple 让用户感到惊奇和惊讶的目标是一致的。

此次活动的一大亮点将是全新 iPhone 系列的发布，其中包括四款机型：iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max。 这些新款 iPhone 预计将采用先进的技术和改进的性能，以满足苹果爱好者的需求。

除了iPhone之外，苹果预计还将推出下一代Apple Watch Series 9。不过，今年没有提及Apple Watch Ultra或Apple Watch SE，这表明重点将放在旗舰系列9上模型。

对于那些渴望观看 Wonderlust 活动的人来说，有多种选择。 用户可以访问苹果网站并导航至苹果活动页面直接观看直播。 另外，该活动也将在苹果官方 YouTube 页面上进行直播，该公司多年来一直使用该平台进行直播活动。

另一种选择是通过Apple TV应用程序观看活动，该应用程序预计将包含iPhone 15发布会的列表，为用户提供无缝体验。

Apple 的 Wonderlust 发布会承诺将为市场带来令人兴奋的新产品和功能。 无论是备受期待的 iPhone 15 还是改进后的 Apple Watch Series 9，苹果爱好者都可以大饱口福。

来源：

– 城市词典 (www.urbandictionary.com)

– 苹果网站 (www.apple.com/apple-events/)

– 苹果 YouTube 页面