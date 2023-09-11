Apple 发布旧版操作系统更新以修复安全问题

Apple 最近发布了针对旧版操作系统的更新，包括 iOS 和 iPadOS 15.7.9、macOS Monterey 12.6.9 和 macOS Big Sur 11.7.10。 这些更新旨在解决安全问题并提供与其他设备和配件的兼容性。

虽然苹果通常专注于其当前一代的操作系统，但它偶尔会发布无法运行最新版本的旧型号的更新。 这些更新有多种用途，包括增强安全性以及实现与较新设备的兼容性。

这些更新是在苹果特别活动前一天推出的，用户可以通过各自操作系统的更新系统进行安装。 对于 iOS 和 iPadOS，可以在“常规”和“软件更新”下的“设置”菜单中找到更新。

iOS 15.7.9 和 iPadOS 15.7.9 更新由内部版本号 19H365 标识。 macOS Big Sur 11.7.10 更新的内部版本号为 20G1427，而 macOS Monterey 12.6.9 的内部版本号为 21G726。

这些更新的关键改进之一是 CVE-2023-41064 的补丁，这是一个安全漏洞，可能允许通过使用 ImageIO 恶意制作的图像执行任意代码。 该补丁通过增强内存处理来解决缓冲区溢出问题，使其更加安全。

苹果公司承认有报告表明该漏洞正在被积极利用。 CVE-2023-41064 的发现归功于多伦多大学芒克学院的公民实验室。

来源：

– 多伦多大学蒙克学院公民实验室