Apple 在新产品系列中采用 USB-C 充电

苹果最近推出了最新的产品系列，展示了其智能手表和手机的改进。 虽然有各种令人印象深刻的新功能，但最显着的变化是 USB-C 充电的采用。 此举出台之际，欧洲立法者强制规定，到明年年底，在欧洲大陆销售的所有便携式科技设备都必须配备 USB 充电功能。

对于苹果来说，在标志性 iPhone 上添加 USB-C 端口是一个值得注意的转变。 该公司以创新而闻名，但在这一领域却落后于其他技术竞争对手。 然而，苹果并没有为欧洲市场创建该设备的单独版本，而是选择在其全球所有智能手机上制定 USB-C 端口标准。

消费者对这种向通用充电的转变表示了热情。 许多人都喜欢为所有设备使用相同类型的充电线带来的便利。 那些经常旅行的人发现它特别有用，因为它消除了携带多根电缆的需要。

媒体和技术企业家凯瑟琳·沃伦 (Catherine Warren) 对标准化的举措表示欢迎，她表示：“在我看来，任何标准都是好的。 这是朝着我们作为消费者所追求的兼容性迈出的非常积极的一小步。”

消费者游说团体“维修权利基金会”的执行董事盖伊·戈登-伯恩承认欧盟授权的价值，但仍对苹果的动机持怀疑态度。 她认为苹果可能会试图夸大这一变化的重要性，因为他们很乐意做任何让自己看起来不错的事情。 不过，她仍然认为 USB-C 充电的采用是一个积极的发展。

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– 原文：CBC 新闻