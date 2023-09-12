逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

技术

苹果在年度活动中推出强大的 A17 Pro 芯片

By加布里埃尔博塔

12 年 2023 月 XNUMX 日
苹果在年度活动中推出强大的 A17 Pro 芯片

苹果公司在年度秋季活动期间推出了首款“Pro”芯片 A17 Pro，令科技爱好者感到惊讶。 A3 Pro 采用 17 纳米尺寸，是苹果迄今为止最强大的移动芯片，拥有令人印象深刻的 17 亿个晶体管和六核 CPU。 与前身 A16 相比，这款新芯片的性能显着提高。

据苹果公司称，A17 Pro 的两个性能核心比 A10 快 16%，而其四个效率核心则提供更好的每瓦性能。 此外，据报道，6 核 GPU 的速度比以前快了 20%，并引入了硬件加速光线追踪等高级图形功能。

A17 Pro 的增强功能对游戏开发者尤其有吸引力。 活动期间，Apple 宣布《生化危机 4》、《生化危机村庄》和《全境封锁》等热门游戏将登陆 iPhone，展示了这款强大芯片的游戏潜力。

有些人可能想知道为什么苹果选择将这款芯片标记为 A17 Pro。 人们猜测明年的 iPhone 16 是否会采用该芯片的缩小版。这一战略决策为苹果未来提供了更大的灵活性。 他们不必证明在较便宜的型号中删除某些功能是合理的，而是可以简单地引入速度稍慢的芯片，但仍提供 A16 的升级。

随着苹果“Wonderlust”活动的更多细节浮出水面，科技爱好者热切期待 A17 Pro 芯片未来的可能性。 显然，苹果正在突破移动芯片创新的界限，为增强性能和更加身临其境的用户体验铺平道路。

来源：
– Apple 推出首款移动“Pro”芯片 A17 Pro – 来源文章

By 加布里埃尔博塔

相关帖子

技术

日本将开发甲烷燃料火箭发动机 2030 年发射

16 年 2023 月 XNUMX 日 罗伯特·安德鲁
技术

Discover Samsung 促销：仅需 1 美元即可购买 Samsung SmartThings Station！

16 年 2023 月 XNUMX 日 曼波布雷西亚
技术

整理的艺术：放弃多余的东西

16 年 2023 月 XNUMX 日 加布里埃尔博塔

你错过了

科学

寻找先进文明的科技标志

17 年 2023 月 XNUMX 日 曼波布雷西亚 0条评论
科学

脊柱干细胞的发现为肿瘤扩散提供了线索

17 年 2023 月 XNUMX 日 加布里埃尔博塔 0条评论
科学

美国宇航局的朱诺号任务捕捉到了木星及其火山卫星木卫一的令人惊叹的照片

17 年 2023 月 XNUMX 日 薇琪斯塔夫罗普卢 0条评论
科学

阿拉伯联合酋长国航天局将目光投向小行星带

17 年 2023 月 XNUMX 日 曼波布雷西亚 0条评论