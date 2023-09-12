iOS 17 引入了令人兴奋的新功能：待机模式、实时语音邮件等

Apple 最新操作系统 iOS 17 将于 18 月 15 日可供公众下载。 苹果在 iPhone 17 发布会上宣布推出 iOS XNUMX，该系统于 XNUMX 月的全球开发者大会 (WWDC) 上首次亮相。

随着 iOS 17 的发布，iPhone 用户可以期待一系列新功能。待机模式是一个值得注意的新增功能，用户可以将 iPhone 侧放时将其变成床头时钟。 实时语音邮件功能带来了方便的转录服务，在录制语音邮件时显示实时转录。 自动更正和语音转录也得到了改进，增强了用户体验。

此外，现在无需事先说“嘿”即可激活 Siri。 此外，iOS 17 还引入了新的 Journal 应用程序，使用户能够创建可自定义的贴纸和设置联系海报。 NameDrop 功能通过将两台 iPhone 设备连接在一起，可以通过 AirDrop 轻松共享联系人信息。

对于 iPad 用户来说，iPadOS 17 的完整发布版本也将于 18 月 6 日推出。 此更新增强了小部件交互并使用户能够个性化其锁定屏幕。 兼容的 iPad 型号包括第 5 代 iPad、第 3 代 iPad mini、第 2 代 iPad Air 和第 12.9 代 iPad Pro XNUMX 英寸型号或更高版本。

但需要注意的是，并非所有 iOS 17 功能在每个国家或地区都可用。 苹果建议用户查看其网站，了解有关功能可用性的具体信息。

总之，iOS 17 为 iPhone 用户带来了令人兴奋的新功能，例如待机模式、实时语音邮件和改进的 Siri 功能。 iPadOS 17 的发布也带来了 iPad 用户体验的增强。 当操作系统可供下载时，苹果爱好者可以期待探索这些新功能和更新。

来源：

– 苹果 (www.apple.com)

– TechRadar (www.techradar.com)